ترامب ينقل الى المستشفى

2020/10/03 | 01:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل الى مستشفى وولتر ريد العسكري .واوضح متحدث باسم الببت الابيض :" ان نقل الرئيس الى المستشفى جاء كاجراء احترازي ، وانه سيمارس مهامه من المستشفى خلال الايام المقبلة " ، مبينا :" ان ترامب لن ينقل سلطاته الى نائبه "./انتهى2

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