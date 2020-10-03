السعودية تصدر قرابة 110 آلاف تصريح للعمرة.. وأول فوج الأحد

2020/10/03 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة، عن صدور أكثر من 108 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق “اعتمرنا” بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا، حسبما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”.[…]

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