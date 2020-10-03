تجسید الإشتراكية كبديل واقعي لإقليم كوردستان العراق، مهمتنا العاجلة - نادر عبدالحميد

2020/10/03 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادر_عبدالحميد الإحتجاجات التي تظهر بين حين وآخر علی-;- شكل إعتصامات ومظاهرات في كوردستان العراق، هي جزء من ازمة شاملة للرأسمالية العالمية وعجز السلطات البرجوازية في البلدان التي تحكمها.



نری-;- اليوم أن معظم الدول من أمريكا الشمالية واللاتينية حتی-;- اوربا وافريقيا وآسيا ودول منطقة الشرق الأوسط، من طهران إلی-;- بيروت، مروراً ببغداد وإقليم كوردستان، غارقة في بحر من الإحتجاجات والمظاهرات والإنتفاضات ال ......





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