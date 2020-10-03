بايدن يعلن نتيجة فحصه لـ”كوفيد-19″.. ويبدأ التحرك

2020/10/03 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، الجمعة، أن نتيجة فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 جاءت سلبية، وذلك بعد 3 أيام من المناظرة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب الذي تبينت إصابته، فيما أشارت حملته الانتخابية إلى توجهه لميتشغن بعد سلبية الفحص.وقال بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: “سعيد في الإبلاغ أن […]

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