أول فيديو لترامب بعد إعلان اصابته بكورونا.. ماذا قال؟

2020/10/03 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول ظهور له عقب الإعلان عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، خاطب الرئيس الأميركي الشعب الأميركي في كلمة سجلها قبل مغادرته البيت الأبيض إلى المستشفى، قال فيها "أريد أن أشكركم جميعا للدعم الهائل.أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد وأظن أنني أبلي حسنا، لكننا سنتأكد أن الأمور ستسير (على ما يرام)".

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