فيديو وصور.. حفل زفاف شقيق إلهام شاهين بحضور نجوم الفن وتامر حسني يشعل الحفل

2020/10/03 | 02:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ احتفل الفنان أمير شاهين ، شقيق النجمة المصرية إلهام شاهين بحفل زفافه فى صباح اليوم على المونتيرة منة جاب الله، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.وقبل ساعات قليلة من بدء حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، تم عقد القران ، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين ، ولم تتمالك الفنانة إلهام شاهين […]

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