يجب تناول لبن الزبادي يوميا… لهذا السبب

2020/10/03 | 02:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت دراسة طبية جديدة أهمية كبيرة للبن الزبادي، الذي قد يلعب دورا مهما في الحماية من سرطان الرئة، المنتشر بشكل كبير حول العالم.ووفقا لدراسة نشرت في دورية “جاما” الطبية، فأن تناول لبن الزبادي أو المأكولات الغنية بالألياف يساهم في تقليل نسبة الإصابة بسرطان الرئة.ووفقا للدراسة، فأن تناول لبن الزبادي بكمية 85 غراما […]

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