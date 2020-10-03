عائلة طاه ياباني شهير: “تهم جنسية كاذبة” سبب انتحاره

2020/10/03 | 02:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ذكرت عائلة طاه ياباني شهير أن ابنها أقدم على الانتحار بعد سلسلة من مزاعم الاعتداء الجنسي الكاذبة، التي طالته على وسائل التواصل الاجتماعي.ووفق عائلة تاكو سيكيني الذي ذاع صيته في فرنسا، فإن الأخير انتحر بعد أن أصيب بالاكتئاب، في أعقاب استهدافه بمزاعم اعتداء جنسي غير صحيحة.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن العائلة […]

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