أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير “الدهشة”

2020/10/03 | 02:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- المألوف وسط الآسيويين هو أن يكون لون العيون بنيا، لكن صورًا جرى نشرها، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أن بعض أهالي قبيلة إندونيسية يمتازون بعيون زرقاء وناصعة.وقام عالم الجيولوجيا والمصور، كورشنوي باساريبو، بنشر صور أهالي جزيرة بوتون، فبدت عيون بعضهم براقة وزرقاء، فيما يميل لون بشرتهم إلى الأسمر على غرار باقي سكان […]

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