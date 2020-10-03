زعيم كوريا الشمالية يبعث لترامب

2020/10/03 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعث برسالة تعاطف إلى الرئيس دونالد ترامب بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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