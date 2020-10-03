اطلاق اسم نصير شمه على مهرجان {عيون} القادم

2020/10/03 | 03:24 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أطلق مهرجان "جائزة عيون" للإبداع العربي، اسم الموسيقار نصير شمه على الدورة الثانية عشرة المقبلة.



وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الفنان فؤاد ذنون: "تنظم مؤسسة (عيون) للثقافة والفنون، مهرجانها سنوياً منذ اثني عشر عاماً، وقد آثرت المؤسسة إطلاق اسم الموسيقار شمه على الدورة المقبلة تثميناً للمكانة العالميَّة التي حققها باسم العراق".

مستطرداً: "وسيحدد موعد إقامة المهرجان حال انفراج أزمة كورونا".

وفي سياق متصل، أضاف ذنون "التقينا وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم، واستمع لشرحٍ عن المؤسسة والمهرجان، من قبل رئيسهما عباس الخفاجي الذي أوضح أنَّ فنانين عرباً سيشاركون في هذا المهرجان الذي يسهم بالارتقاء بالثقافة العراقية كحلقة في عمل (عيون) المتواصل منذ اثني عشر عاماً".

متابعاً: "من جانبه أشاد الوزير د.



حسن ناظم بالدور المتميز للمؤسسة والجهود المبذولة من قبل إدارتها لتشيط وتفعيل الثقافة العراقيَّة".

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