ملاك جميل رئيسة لأمناء مجلة {تشكيل} المصريَّة

2020/10/03 | 03:24 - المصدر: الصباح

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القاهرة: خاص بالصباح

القاهرة: خاص بالصباح

اختيرت الفنانة العراقية ملاك جميل..



رئيسة لمجلس أمناء مجلة "تشكيل" المعنيَّة بالفنون البصريَّة، والتى تصدر عن جمعية "إيزيس" للثقافة والتنمية في القاهرة، ومركز "أدهم" للفنون في جدة، وجمعية "كهرمانة" للفنون في بغداد.

علماً أنَّ ملاك جميل ترأس جمعيَّة "كهرمانة" للفنون.

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