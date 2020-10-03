أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بوضع كمامات في البيت الأبيض

2020/10/03 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت رسالة بريد الكتروني داخلية الجمعة أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.

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