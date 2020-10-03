إحباط هجوم انتحاري مزدوج ضد زوار الأربعينية كان ليخلف مجزرة ببغداد

2020/10/03 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية ببغداد.وقال رسول في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إنه “من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، واحبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين […]

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