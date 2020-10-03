2020/10/03 | 03:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لقت فتاة مؤثرة على الإنترنت حتفها خلال بث مباشر على تطبيق صيني مشابه “لتيك توك”، بعد إقدام زوجها السابق على إحراقها أثناء عملية التصوير.وكانت الفتاة التي تدعى “لامو” ذات شعبية على تطبيق “دوين” الصيني، المشابه “لتيك توك”، حيث كان لديها مئات الآلاف من المتابعين.ووفقا لموقع “يوث ديلي” الصيني، فأن طليق لامو اقتحم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صينية تلقى حتفها حرقا على يد طليقها … خلال بث مباشر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صينية تلقى حتفها حرقا على يد طليقها … خلال بث مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).