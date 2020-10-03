2020/10/03 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت الناشطة السعودية المسجونة في بلدها لجين الهذلول، الجمعة في فرنسا، "جائزة الحرّيّة" التي تقدمها لجنة دولية مكونة من 5500 شاب، وسلمت إلى عضوين من عائلتها.

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