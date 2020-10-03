يونامي تدافع عن لقاء بلاسخارت مع “أبو فدك”

2020/10/03 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- دافعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” عن لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت يوم الجمعة مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي المتهم بقمع الاحتجاجات الشعبية.وتعرضت بلاسخارت إلى انتقادات واسعة من قبل ناشطين عراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتهمون “أبو فدك” وقادة آخرين بفصائل الحشد […]

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