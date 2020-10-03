"تضمنت مزاعم حول بايدن وكورونا واللاجئين".. فيسبوك يزيل إعلانات لحملة ترامب الانتخابية

2020/10/03 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع فيسبوك في تقرير له، الخميس، إزالة 216 إعلانا من حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعام 2020، تضمنت مزاعم متعلقة بمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، واللاجئين، وفيروس كورونا، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

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