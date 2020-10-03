فيديو حزب الله في ورشة بيروت يفضحه ويثبت تهمته

2020/10/03 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الجيش الإسرائيلي الجمعة على مزاعم حزب الله بأن مصنعًا في بيروت حدده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الأسبوع كموقع لإنتاج الصواريخ كان ورشة عمل مدنية

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