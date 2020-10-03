2020/10/03 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت الحكومة البريطانية مواطنيها الحصول على لقاح الإنفلونزا، من أجل المحافظة على نظام الرعاية الصحية الذي تديره الدولة، خوفاً من "انفجار مزدوج" لانفلونزا الشتاء وفيروس كورونا المستجد، وسط عدم توفر اللقاح بالشكل الكافي.

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