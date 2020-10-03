مرشحة ترامب للمحكمة العليا أصيبت بكورونا وتعافت منه

2020/10/03 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحيفة "واشنطن بوست" أنّ المرشحة للمحكمة العليا، كوني باريت، أصيبت بفيروس "كورونا المستجد" في وقت سابق من العام، وتعافت منه، إلا أنّ البيض الأبيض رفض حينها التعليق على خبر تشخيص إصابتها.

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