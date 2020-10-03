طبيب ترامب يكشف الدواء الذي يتناوله الرئيس في مواجهة كورونا

2020/10/03 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يحتاج إلى أي أكسجين إضافي، وأن حالته الصحية لا تتطلب ذلك.

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