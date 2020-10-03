أبرز ما جاء في لقاء بلاسخارت برئيس أركان الحشد الشعبي بالعراق

2020/10/03 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت تطورات الأوضاع ال...

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