مقتدى الصدر يوجه سبع نصائح للمتظاهرين..هذه تفاصيلها

2020/10/03 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحكومة العراقية من عدم تحقيق اربع مطالب رئيسية، موجها سبع نصائح لكل من يريد التظاهر....

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