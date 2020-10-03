وسائل إعلام أميركية: إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

2020/10/03 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل إعلام أميركية بأن مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، بيل ستيبين أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد الجمعة.

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