وفاة فنان عراقي بارز

2020/10/03 | 08:12 - المصدر: NRT عربية

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الفنان نزار السامرائي

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، عن وفاة الفنان نزار السامرائي عن عمر ناهوز الـ 75 عاما.

وقال نقيب الفنانين، جبار جودي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الجمعة، 2 تشرين الأول 2020، "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان نزار السامرائي، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه والصبر والسلوان لذويه".

وأضاف ان "الفنان نزار السامرائي توفي، في مستشفى الشيخ زايد بسبب أزمة قلبية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولد نزار السامرائي في مدينة الحلة عام 1945، وعمل في المسرح بشكل مكثف في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، وله مشاركات في السينما، وكانت من أبرز المسلسلات التي شارك فيها (عائد من الرماد، أيوب، عندما تسرق الأحلام واحدها غايب في بلاد العجايب)، وبالنسبة للأفلام فمنها (الباحثون) وأفلام أخرى.

كما تميز السامرائي، بانه من أكثر الفنانين العراقيين حبا للرياضة لاسيما اللعبة الشعبية الاولى في العالم ومارس الكرة لاعبا محترفا في صفوف نادي بابل الرياضي ووصل إلى المنتخبات المدرسية والشبابية الا ان الفن سرقه من على ملاعب العراق الخضراء.

ر.إ

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