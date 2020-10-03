مضادات حيوية طبيعية يجب تناولها مع اقتراب الشتاء

2020/10/03 | 08:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا شك أن استهلاك المضادات الحيوية بطريقة خاطئة أو عشوائية يؤدي الى مقاومة هذه المضادات وبالتالي التقليل من فعاليتها، علماً أنه من الضروري استشارة الطبيب قبل البدء باستهلاك هذه الأدوية.ومع اقتراب فصل الشتاء، من المستحسن استهلاك أطعمة ومكوّنات صحية وطبيعية يومياً للوقاية من الأمراض الشائعة أو تخفيفها أو حتى علاجها.من هذا […]

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