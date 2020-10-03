كمامة فوتوشوب.. مسؤول يحدث موجة سخرية في مصر

2020/10/03 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف المصرية ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، والسبب استخدام فوتوشوب لوضع كمامة على وجه سكرتير عام المحافظة.وفي التفاصيل، فقد نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف صورة يظهر فيها اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة بني سويف برفقة وفد من وزارة السياحة والآثار خلال جولة […]

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