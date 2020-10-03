الكشف عن المضاد الحيوي والأدوية الذي بتناولها دونالد ترامب

2020/10/03 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الدكتور شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض تفاصيل علاجه من فيروس كورونا، الذي أصيب به ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا وقال الطبيب في بيان له إنه بعد تأكيد إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا، تلقى الرئيس جرعة 8 غرامات من خليط الأجسام المضادة Regeneron بالإضافة إلى ذلك يتناول ترامب الزنك […]

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