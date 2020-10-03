2020/10/03 | 08:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

السبت 3 أكتوبر 2020 | 08:27 صباحاً | عدد القراءات : 2

نائب: الوضع الامني في ديالى غير مستقر وبحاجة الى تعزيز استخباري

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، السبت، الاوضاع الامنية في ديالى غير مستقر وبحاجة الى تعزيز امني واستخباري.

وقال الجبوري في بيان تلقت " عين العراق نيوز" ، نسخة منه، ان "من اولويات عمل البرلمان الرقابي والتشريعي الاستماع إلى المواطنين والنظر بمطالبهم القانونية وهذا مانقوم به من خلال اللقاءات المستمرة مع مختلف شرائح المجتمع في المحافظة".

واضاف ان "مطالب المواطنين ليست مستحيلة او صعبة التطبيق خاصة في المجال الخدمي والتربوي المعيرة عن واقع الحال الذي يجب ان يكون افضل لما يمتلكه البلد من موارد وإمكانيات".

واوضح انه "على الجهات التنفيذية العمل بخطوات سريعة لانهاء ملف المحاضرين المجانيين وتحويلهم للملاك الدائم ضمن الموازنات المقبلة".

وتابع الجبوري ان " الاوضاع الامنية في بعض مناطق ديالى وخاصة في جلولاء والسعدية وخانقين لاتزال غير مستقرة وبحاجة الى تعزيز امني واستخباري وهذا مالمسناه من خلال لقاءاتنا مع القيادات الامنية في هذه المناطق"، مشددا على "ضرورة ان تاخذ الجهات التنفيذية هذه المطالب بنظر الاعتبار والاهمية القصوى لما تمثله المحافظة من اهمية في الاستقرار المجتمعي بشكل".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الوضع الامني في ديالى غير مستقر وبحاجة الى تعزيز استخباري) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الوضع الامني في ديالى غير مستقر وبحاجة الى تعزيز استخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).