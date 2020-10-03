زيباري: اغلاق السفارة الأميركية مؤشر على تراجع دورها في المنطقة

2020/10/03 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أكد وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري، السبت، ان اغلاق السفارة الأميركية قرار استراتيجي خاطئ سيهدد مصالح واشنطن في المنطقة، مبينا ان اغلاق السفارة الأميركية يؤشر لتراجع دورها.

وقال زيباري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اغلاق السفارة الأميركية في بغداد قرار استراتيجي خاطئ سيهدد مصالح واشنطن في المنطقة”.

واضاف ان “اغلاق السفارة الأميركية سيفقد واشنطن مصداقيتها وحلفائها”، عادا إياه “مؤشرا على تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة برمتها”.

واشار الى ان “الصراع الأميركي الإيراني قائم في العراق ولا يمكن نكران ذلك”، كاشفا عن “معلومات وتقارير تفيد بأن شهر أكتوبر سيكون حاسما للصراع الإيراني الأميركي”.انتهى 25د

وانتقد زيباري أداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أنها “عاجزة عن التصدي للاختراقات الأمنية التي تشهدها البلاد”.



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