احباط مخطط ارهابي لاستهداف زائري الاربعينية في بغداد

2020/10/03 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، عن احباط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري الأربعينية في بغداد....

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