شاهد: هذا ما قاله المرجع السيستاني في رسالته لأمير الكويت

2020/10/03 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني تعازيه الى امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح...

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