2020/10/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن
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#ابراهيم_الجندي الحلقة السادسة عشرة : الأعراف 118 - 130(118) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1- المعنى : لما ألقي موسى عصاه وظهرت كأفعى حقيقية ابتلعت أفاعي سحرة فرعون ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (16 - لعل .. وعسى !! - ابراهيم الجندي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ابراهيم_الجندي الحلقة السادسة عشرة : الأعراف 118 - 130(118) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1- المعنى : لما ألقي موسى عصاه وظهرت كأفعى حقيقية ابتلعت أفاعي سحرة فرعون ..
ظهر الحق في جانب موسي وانكشف الباطل في خداع السحرة روح المعاني ..
الآلوسي2- السؤال : لمن القول ..
لله ، جبريل ، موسي ، فرعون ؟ 3- التنويه : الله ..
ينقل مشهد سحر موسى ، ومشاهد سحر السحرة (119) ف ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (16 - لعل .. وعسى !! - ابراهيم الجندي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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