16 - لعل .. وعسى !! - ابراهيم الجندي

2020/10/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة السادسة عشرة : الأعراف 118 - 130(118) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1- المعنى : لما ألقي موسى عصاه وظهرت كأفعى حقيقية ابتلعت أفاعي سحرة فرعون ..



ظهر الحق في جانب موسي وانكشف الباطل في خداع السحرة روح المعاني ..



الآلوسي2- السؤال : لمن القول ..



لله ، جبريل ، موسي ، فرعون ؟ 3- التنويه : الله ..



ينقل مشهد سحر موسى ، ومشاهد سحر السحرة (119) ف ......





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