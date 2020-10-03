الاستلاب العلماني: القدس والمنسلخون عنها باسم العقلانية - حاتم الجوهرى

2020/10/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى إذا كنت قد رصدت في الفترة السابقة ثلاثة أنواع لخطاب الاستلاب للآخر الصهيوني، الذي خرج به يوسف زيدان للمرة الأولى في نهاية عام 2015، وهي الاستلاب الديني، والعلماني، والسلطوي.وإذا كنت قد ضربت –في مقال سابق- نموذجا للاستلاب الديني (المذهبي) ودوافعه ومبرراته للانسلاخ عن القدس وروايتها ومكانتها في الحالة العربية التاريخية عموما والدينية خصوصا.فإنني سوف أقدم اليوم نموذجا على النوع الثاني من خطا ......





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