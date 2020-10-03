حكومة الكاظمي مهددة بـ”المساءلة” بسبب التواجد الأميركي

2020/10/03 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد.

دعا النائب عن كتلة كفاءات عباس يابر العطافي، السبت، رئيس الوزراء الى ايضاح موقفه بشكل صريح من التواجد الاميركي، مبينا ان استمرار تلك القوات سيدفع البرلمان الى مساءلة الحكومة.

وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن موقفه بكل صراحة من التواجد الاميركي واصدار جدول بشأن الانسحاب الاجنبي من العراق”.

واضاف ان “استمرار تواجد تلك القوات يعني استمرار زعزعة استقرار العراق وعدم امكانية اتخاذ القرار المناسب فيه”.

ولفت العطافي إلى أن “عدم تطبيق قرار البرلمان بشان سحب القوات الاميركية من العراق يجبرنا على مساءلة الحكومة سيما بعد ان تعهد الكاظمي بتنفيذ القرار دون أي تأخير”.



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