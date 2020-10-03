ترامب ينقل إلى مستشفى عسكري.. والبيت الأبيض يعلن ’حقنه’ بعلاج تجريبي! (فيديو)

2020/10/03 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا والإعلان عن قرار نقله للمستشفى احترازيا.



وقال ترامب في مقطع فيديو، تابعها "ناس" السبت (3 تشرين الاول 2020)، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى مركز طبي عسكري: "أريد أن أشكر الجميع على مساندتهم لي..



أنا ذاهب إلى مركز "والتر ريد"..



أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "السيدة الأولى تبلي البلاء الحسن وهي بحالة جيدة جدا..



شكرا للجميع ولن أنسى مساندتكم لي..



شكرا جزيلا".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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