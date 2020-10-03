2020/10/03 | 08:55 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 17 عاماً... افتتاح "مسرح الرشيد" في العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 17 عاماً... افتتاح "مسرح الرشيد" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).