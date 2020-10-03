2020/10/03 | 09:01 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

السبت 3 أكتوبر 2020 | 08:37 صباحاً | عدد القراءات : 92

مشروع البطاقة التموينية الالكترونية..



للحذف عن هؤلاء الموظفين!

ُتنسق وزارة العمل والـشـؤون

الاجـتـمـاعـيـة مـع بـرنـامـج الـغـذاء

العالمي لتنفيذ مـشـروع البطاقة

التموينية الالكترونية.

وقــالــت المـتـحـدثـة بــاســم وزارة

الـــعـــمـــل احـــــــــرار صـــيـــهـــود،

لـجريـدة"الـصـبـاح" وتابعته "عين العراق نيوز" : ان الـــوزارة ستعقد

اجتماعا موسعا مطلع الاسبوع

المــقــبــل لمــنــاقــشــة آلــيــة تـنـفـيـذ

المشروع والـذي سيتم بالتعاون

مـع وزارات الـتـجـارة والتخطيط

والزراعة والصناعة والمالية.





واردفـــت صـيـهـود ان المـشـروع

ســيــفــرز اســمــاء مــن ســافــروا

والمــتــوفــين ومـــازالـــوا مـسـجـلـين

لـدى وزارة الـتـجـارة ويتسلمون

مـــفـــردات الــتــمــويــنــيــة، فـضـلا

عــن حـجـب الـبـطـاقـة فـعـلـيـا عن

الموظفين ممن تبلغ رواتبهم 1.5

مليون ديـنـار فما فــوق، اضافة

الــى ازالــة الاســمــاء الـوهـمـيـة من

الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة.



واشـــارت

الــى ان المـشـروع سـيـوفـر الـدعـم

المالي والغذائي لشريحة الفقراء

والمـسـتـحـقـين، وســيــوفــر مــواد

غــذائــيــة مــتــكــامــلــة لــكــل فــرد

مستحق وتـكـون مـوادهـا جيدة

مــن نــاحــيــة الــنــوعــيــة والـكـمـيـة

فـــضـــلا عــــن انــــهــــا ســـتـــوزع

بـمـواعـيـدهـا الـشـهـريـة، مـشـددة

على ان المشروع سيعطي البطاقة

التموينية القيمة الحقيقية لها.





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