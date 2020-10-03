 نائب عن ديالى: دعم الجهد الاستخباري كفيل بإنهاء الخلايا الداعشية النائمة

2020/10/03 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، أن دعم جهاز الاستخبارات بشكل اكبر سيؤدي الى حسم معركة الخلايا النائمة في كل العراق.

وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” معركتنا مع داعش الارهابي في كل قواطع المسؤولية ومنها ديالى هي استخبارية كوننا نقاتل خلايا نائمة مختبئة في الادغال والبساتين والمناطق النائية وهي لاتسيطر على شبر من ارض البلاد وهي تعتمد اسلوب اللصوصية في هجماتها بين فترة واخرى”.

واضاف الكروي،ان” دعم الاجهزة الاستخبارية امر بالغ الاهمية لحسم معركة الخلايا النائمة خلال فترة وجيزة”، لافتا الى ان “معلومة واحدة قد تسهم في انقاذ حياة المئات من الابرياء وهذا ما يجب الانتباه له لاننا نواجه عدو متطرف يجب حسم المعركة معه في كل المحافظات من اجل اعادة الاستقرار والامان الذي يمثل اولوية مطلقة لكل العراقيين دون استثناء”.

وتشهد بعض محافظات العراق تكرار لمسلسل الخروقات الامنية بين فترة واخرى بسبب نشاط الخلايا النائمة لخلايا داعش الارهابي خاصة في ديالى وصلاح الدين والموصل.



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