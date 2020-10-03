إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى اشعار آخر

2020/10/03 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنتْ سلطة الطيران المدني، السبت، عن إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بدءاً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وقال مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تبليغ إيقاف الرحلات مابين البلدين؛ جاء بشكل مفاجئ من قبل سلطة الطيران المدني التركي التي أشارت بدورها الى أن سلطاتهم الصحية وبحسب الموقف الوبائي، أبلغتهم بتعليق الرحلات ما بين البلدين من اليوم السبت 3 تشرين الأول حتى اشعار آخر”.

وبين الديوان، أن “سلطة الطيران المدني العراقي ستتعامل بـ “المثل” مع سلطة الطيران التركي وعدم منح النواقل التركية المدنية الدخول الى العراق”.

وأشار إلى “وجود استثناء من هذا القرار بما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من تركيا الى بغداد”، مؤكدا “استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”.



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