"اعتقالات عشوائية وصدمات كهربائية".. حصيلة المظاهرات الأخيرة بمصر

2020/10/03 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة العفو الدولية ومحامون حقوقيون، الجمعة، أن السلطات المصرية اعتقلت مئات الأشخاص، في محاولة لقمع سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة "لكنها نادرة بشكل استثنائي" في جميع أنحاء البلاد.

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