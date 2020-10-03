الصحة العالمية تؤكد: العراق دخل بالمرحلة الثالثة لفيروس كورونا

2020/10/03 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

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ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، ان العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، فيما حذرت من استمرار تفشي الوباء في عموم البلاد.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 3 تشرين الأول 2020، إن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي، مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهودا لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية".

واضاف ان" بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه"، مبينا ان "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملا مقلقا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.





وأشار اسماعيل إلى ان "العراق دخل حاليا في مرحلة التفشي المجتمعي، وهي تمثل المرحلة الثالثة اما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالاغلاق التام والعزل الكامل".

ر.إ

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