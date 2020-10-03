لمواجهة جائحة كورونا.. العدل تطلق سراح عدد من السجناء

2020/10/03 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت دائرة الاصلاح في وزارة العدل، السبت، اطلاق سراح 469 نزيلا خلال شهر ايلول الماضي.

وذكر مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، اليوم (3 تشرين الاول 2020)، ان "المطلق سراحهم كانوا بواقع 423 نزيلا من الرجال و46 من النساء ضمن توجيهات خلية الازمة لمواجهة جائحة كورونا"، مشيرا الى "اتخاذ دائرته لجميع التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم".

واضاف، ان "اللجان القانونية والاليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت الدوام الرسمي لمتابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق السراح لإنجاز العمل بالشكل الامثل".

وشدد المصدر على سلامة السجون بالدائرة من اي اصابات واستمرار عمليات التعقيم والتعفير، لاسيما ان الدائرة حرصت على تطبيق جميع المعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء لتأمين الاتصال بذويهم كإجراء بديل عن توقف الزيارات اليهم حرصا على عدم نقل عدوى جائحة كورونا.

ا.ح

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