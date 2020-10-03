منطقة كانغرو بوينت - دينا سليم حنحن

2020/10/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن ذاكرة مكانمنطقة الكنغر في بريزبن والقدود الحلبية.سوف أبقى في بريزين، أستراليا، ولن أبتعد عن المدينة رائعة الجمال والخلابة بمختلف المعاني.صادف أن أقدمتُ على إنجاز مشروع كبير من خلال برامجي الإذاعية الناطقة بالعربية، سجلتُ عدة حلقات لصالح برنامج أطلقتُ عليه اسم (الروزانا)، استضفتُ شخصيات عديدة منها منشدون، وعازفون على أدوات موسيقية مختلفة، والجميل في الموضوع أن ضيوفي استغلوا فرصة الل ......





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