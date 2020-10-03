ترامب يغرد من المستشفى بشأن حالته الصحية

2020/10/03 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح، اليوم السبت، بعد نقله إلى مستشفى عسكري لإصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم”.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني فقط من أعراض خفيفة، وأشار إلى أن الرئيس سيعمل من المكاتب الرئاسية في “والتر ريد” خلال الأيام القليلة المقبلة.



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