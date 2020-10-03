في خطوة مفاجئة.. الرافدين ينشر أسماء “الممتنعين” عن تسديد قروض بسماية!

2020/10/03 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أقدم مصرف الرافدين اليوم السبت على خطوة مفاجئة، حيث قام بنشر أسماء المتلكئين لقروض بسماية.

وأعلن المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” نشره “أسماء لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الأقساط الشهرية”، مبينا أنه “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية”.

وأشار إلى أنه “وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال”، موضحاً انه “سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة”.

وأرفق المصرف قوائم بأسماء الممتنعين عن تسديد الأقساط الشهرية من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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