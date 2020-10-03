الصحة العالمية: العراق أمام ’مشكلة حقيقية’.. خطوة واحدة وتكون البلاد موبوءة بالكامل!

2020/10/03 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن العراق دخل ماتسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" لفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من انتشار الوباء في عموم البلاد.



وأوضح ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (3 تشرين الأول 2020)، أن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية"، مبيناً أن "بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه".

واضاف ان "عدد الأَسرّة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملاً مقلقاً".

وحذر ممثل المنظمة العالمية من "تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة؛ جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرّة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة".

ومضى اسماعيل بالقول "العراق دخل حالياً في مرحلة (التفشي المجتمعي) وهي تمثل المرحلة الثالثة، اما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالاغلاق التام والعزل الكامل".

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