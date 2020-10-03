المالية النيابية : الرواتب الموظفين ستصرف خلال الاسبوع الحالي

2020/10/03 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – ارجع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، مشكلة تأخر رواتب الموظفين الى نقص السيولة لدى الحكومة، فيما توقع ان يتم صرفها خلال الاسبوع الحالي.وقال كوجر، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية تابعتهالمستقلة اليوم السبت، إن “الرواتب ستصرف خلال الاسبوع الحالي”، موضحا ان “الحكومة تستطيع الحكومة اخذ امانة او وديعة من البنك المركزي او […]

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