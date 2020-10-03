القانونية النيابية لـ / لنينا/ :

2020/10/03 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد الدوائر في قانون الانتخابات .وقال خدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " ان البرلمان عازم على انهاء الخلافات بين الكتل على الدوائر المتعددة خلال الفترة الحالية والتصويت على القانون يوم السبت المقبل ، العاشر من الشهر الحالي "، لافتا الى وجود عدد من المقترحات بشأن هذا القانون ، منها تقسيم الدائرة الواحدة الى 3 او 5 مقاعد برلمانية او اكثر ".واوضح :" ان البرلمان صوت على المعايير العامة للانتخابات ، ولكن من الممكن ان يختلف عدد الدوائر بين محافظة واخرى بحسب طبيعة الاحصاء السكاني ووجود القوميات فيها ".واكد خدر :" ان عدد اعضاء مجلس النواب لن يتغير في القانون الجديد للانتخابات وسيبقى العدد 329 نائبا للدورة المقبلة "./انتهى9

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